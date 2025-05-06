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  4. Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti

Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti

Altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. İki gündür yükselen gram altın 4 bin 200 liraya dayandı.

Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti - Resim: 1

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın, yeni haftada yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. 

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Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti - Resim: 2

Ons altın 3 bin 206 dolara çekildikten sonra yeniden güç toplayarak 3 bin 375 dolara yükseldi. 

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Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti - Resim: 3

GRAM ALTIN 4 BİN 200 LİRAYA DAYANDI

İki günde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydeden gram altın 4 bin 188 liradan, çeyrek altın 6 bin 935 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 529 liradan işlem görüyor. 

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Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti - Resim: 4

Ons altın 3 bin 500 dolar, gram altın ise 4 bin 305 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. 

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