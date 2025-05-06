Altın ''nerede kalmıştık'' dedi; yine uçuşa geçti
Altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. İki gündür yükselen gram altın 4 bin 200 liraya dayandı.
Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın, yeni haftada yükselişine kaldığı yerden devam ediyor.
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Ons altın 3 bin 206 dolara çekildikten sonra yeniden güç toplayarak 3 bin 375 dolara yükseldi.
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GRAM ALTIN 4 BİN 200 LİRAYA DAYANDI
İki günde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydeden gram altın 4 bin 188 liradan, çeyrek altın 6 bin 935 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 529 liradan işlem görüyor.
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Ons altın 3 bin 500 dolar, gram altın ise 4 bin 305 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
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