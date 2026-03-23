Altın piyasasında ''makas'' rekoru: 500 TL'yi aştı! Kuyumcularda gram altın kalmadı
Bursa Kapalı Çarşı’da altın piyasası karıştı. Bankalar ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkı ilk kez 700 lirayı bulurken, yoğun talep nedeniyle bazı kuyumcularda gram altın kalmadı.
Bayram sonrası altın piyasasında eşine az rastlanır bir hareketlilik yaşanıyor. Bursa Kapalı Çarşı başta olmak üzere fiziki altın piyasasında alıcıların yoğun talebi, stokların tükenmesine ve banka fiyatları ile reel piyasa arasındaki makasın tarihi seviyelere çıkmasına neden oldu. Alım satım hareketliliğin fazla olduğu çarşıda alıcıların ağır basması nedeniyle bazı kuyumcularda gram altın kalmadığından satışlar durduruldu.
"İlk kez böyle bir fark yaşanıyor"
Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, ons bazında 1200 dolarlık bir düşüş yaşanan altında haraketliliğin sürdüğünü anlattı. Piyasada TL bazında 6 bin lira civarında görünen altının, canlı piyasada 6 bin 500 liranın üzerinde işlem gördüğünü belirten Altıkardeş, "Bankalar ile fiziki piyasa arasındaki fark ilk kez 500 liranın üzerine çıktı, bazı yerlerde 700 lirayı buluyor. Vatandaş makasa rağmen fiziki altına yönelmeye devam ediyor" dedi.
Petroldeki yükseliş, doların artışı ve FED'in faiz kararlarıyla değerlendirildiğinde bu düşüşün beklenenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Altıkardeş, şöyle konuştu:
"Bunu bekliyor muyduk, hayır bu kadarın beklemiyorduk. Altın eski günlerine geri döner mi bundan sonra çıkış sürer mi diye merak ediyor vatandaşlar. Dünya piyasasında TL bazında 6 bin lira civarında, reel piyasaya bakarsanız canlı piyasada 6500 üzerinde devam ediyor. Arada ilk kez bu kadar fark oluyor. Vatandaşlar makasa rağmen fiziki altına devam ediyor."
"Altından korkmayın gördüğü yeri her zaman geçer"
Savaşın gidişatının değişmesi, kanalların açılması ve petrol düşüşüyle altının yeni zirvelerini görmesini beklediklerini vurgulayan Altıkarteş, "8 bin 8 bin 500 bantlarına tekrar çıkabiliriz. Altını elinde olanlar endişe duymasın. Yatırım fırsatı olarak görebilirler. Rahat olsun vatandaşlar paniğe kapılmasın." dedi.