Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları özellikle ABD'den gelen finansal verilerle Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, piyasaların gerçek bilenleri olan kuyumcu esnafının yıl sonu altın fiyatları tahmini belli oldu.
Trabzonlu kuyumcular, Temmuz ayının gelişi ile birlikte özellikle yurt dışından gelmesi beklenen gurbetçilerin sektöre canlılık kazandıracağına inanıyor.
Tüm dünyada yatırım denince akla ilk gelen yatırım aracı olan altın fiyatları Haziran ayını bir ileri bir geri bir hareketlilikle tamamlamaya hazırlanırken yatırımcının "altın fiyatları ne olacak" sorusuna yanıt piyasanın gerçek bilenleri olan kuyumculardan geldi.
Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu sene çok farklı bir şey beklemediklerini belirterek işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.
Dünyada gelişen olaylardan dolayı altının etkilendiğini kaydeden Tonyalı, “Beklentimiz yüksek ama dünyadaki ekonomik dengelere bakılırsa bu sene çok farklı çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuzun 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz. Genelde Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması bunların yanı sıra Reşat beşliği daha çok tercih ediliyor yöre insanımızın en çok sevdiği takılar bunlar. Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor. Doların yükselmesi ONS'un düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yılsonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az” diye konuştu.