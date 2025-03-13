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  4. Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha!

Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha!

Güne yükselişle başlayan altın fiyatları rekor tazeledi. Gram altın 3 bin 497 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.

Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha! - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının yarattığı belirsizlik, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor. Altın fiyatları da yükselişe devam ediyor. 

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Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha! - Resim: 2

Güne 2 bin 933 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,34'lük artışla 2 bin 973 dolara yükselerek rekor tazeledi. 

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Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha! - Resim: 3

Gram altın ise 3 bin 497 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

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Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha! - Resim: 4

Çeyrek altın 5 bin 727 liradan, cumhuriyet altını ise 23 bin 547 liradan satılıyor. 

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