Altın ralliye kaldığı yerden devam ediyor: Bir rekor daha!
Güne yükselişle başlayan altın fiyatları rekor tazeledi. Gram altın 3 bin 497 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının yarattığı belirsizlik, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor. Altın fiyatları da yükselişe devam ediyor.
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Güne 2 bin 933 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,34'lük artışla 2 bin 973 dolara yükselerek rekor tazeledi.
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Gram altın ise 3 bin 497 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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Çeyrek altın 5 bin 727 liradan, cumhuriyet altını ise 23 bin 547 liradan satılıyor.
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