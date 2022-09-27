Altın sert düştü! İslam Memiş uyardı: Bir hafta içinde kararınızı verin
Dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarken euro, sterlin ve altın fiyatları sert düştü. Piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara uyarıda bulundu.
Dolar endeksi 114,58 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin 1,0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 0,96 ile 20 yılın dip seviyesine indi. Doların güçlenmesi altın fiyatlarını da baskılıyor. Ons altın fiyatı son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Altının ons fiyatı 1639 dolardan, altının gramı 973 liradan, çeyrek altın 1.636 liradan alıcı bulurken, dolar 18.48, Euro da 17.86 liradan işlem görüyor.
"Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi." diyen İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve şunları söyledi:
- Fed faiz artırımlarına devam etti ancak yılın son çeyreğinde 50 baz puan devamında 25 puan artırım yapar diye tahmin ediyorum. Yılın son çeyreği yılın ilk çeyreğine benzeyebilir. Nereye bakarsanız problem var. İyi bir gelişme var mı, hayır.