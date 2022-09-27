Altın sert düştü! İslam Memiş uyardı: Bir hafta içinde kararınızı verin

Dolar endeksi 114,58 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin 1,0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 0,96 ile 20 yılın dip seviyesine indi. Doların güçlenmesi altın fiyatlarını da baskılıyor. Ons altın fiyatı son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.