Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor
Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland planına destek vermeyen Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararı sonrası artan güvenli liman talebi değerli metallerde yeni zirveleri getirdi.
1 / 5
Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında rekor serisi devam ediyor.
2 / 5
Ons altın güne 4 bin 756 dolarla başlamasının ardından 4 bin 888 doları gördü. Güne 94,22 dolardan başlayan ons gümüş, en yüksek 95,88 doları test etti.
3 / 5
Gram altın 6 bin 804 TL ve gram gümüş 133,48 TL'ye yükselerek rekor tazeledi.
4 / 5