  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve!

Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor

Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland planına destek vermeyen Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararı sonrası artan güvenli liman talebi değerli metallerde yeni zirveleri getirdi. 

 

1 / 5
Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor - Resim: 2

Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında rekor serisi devam ediyor.

 

2 / 5
Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor - Resim: 3

Ons altın güne 4 bin 756 dolarla başlamasının ardından 4 bin 888 doları gördü. Güne 94,22 dolardan başlayan ons gümüş, en yüksek 95,88 doları test etti. 

 

3 / 5
Altın ve gümüş durdurulamıyor: Her gün yeni bir zirve! Gram altın 7 bin TL'ye koşuyor - Resim: 4

Gram altın 6 bin 804 TL ve gram gümüş 133,48 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. 

 

4 / 5