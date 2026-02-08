Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
Altın fiyatlarında tarihi düşüş sonrasındaki yeniden yükseliş hareketi yatırımcıları heyecanlandırırken ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın için hem kendi yatırım stratejisini, hem de fiyat tahminlerini açıklarken yatırımcıları da uyardı.
Kaynak: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir
Değerli metaller piyasalarındaki fırtına devam ederken, rekor seviyelerden hızlı düşen ve çalkantılı seyrini sürdüren altın ve gümüş fiyatları için ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Altın piyasasında gözler küresel jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş gram altın fiyatlarındaki 2 olası senaryoyu açıkladı.
İran-ABD arasındaki gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyeceğini belirten İslam Memiş, uzlaşma kararını alım fırsatı, anlaşmazlığı ise yeni rekorun habercisi olarak tanımladı.
Özellikle gram altın tarafında kuyumculardan "kıtlık" açıklamaları gelirken İslam Memiş de Kapalıçarşı'daki makas aralıklarını açıkladı.
