Altın ve gümüş fiyatları adeta çöktü! Baş döndüren hareket
Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan altın ve gümüş, Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte sert düştü.
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran değerli metallerde baş döndüren hareketler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesi sonrası Ukrayna-Rusya savaşının sona ereceğine yönelik beklentiler arttı. Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı.
Güne 4 bin 351 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 4 bin 549 dolara yükseldi. Daha sonra sert geri çekilen ons altın, 4 bin 303 doları test etti. Altındaki düşüş yüzde 5'i aştı.
Gümüşün onsu ise güne 78,82 dolardan başladı. Gün içerisinde en yüksek 83,97 doları gören gümüş, 70,52 dolara kadar geri çekildi. Gümüş fiyatındaki düşüş ise yüzde 16'ya yaklaştı.
Gram altın ise 6 bin 279 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 5 bin 940 TL'ye kadar geri çekildi.