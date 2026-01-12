Altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor!

Değerli metaller yükselişine devam ediyor. Ons altın güne 4 bin 508 dolar seviyesinden başlamasının ardından 4 bin 601 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Güne 79,89 dolarda başlayan gümüş ons 84,62 dolar ile rekor tazeledi.