Altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor!
Artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'na yönelik başlatılan soruşturmanın etkisiyle güne yükselişle başlayan altın ve gümüş bir kez daha rekor tazeledi.
Değerli metaller yükselişine devam ediyor. Ons altın güne 4 bin 508 dolar seviyesinden başlamasının ardından 4 bin 601 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Güne 79,89 dolarda başlayan gümüş ons 84,62 dolar ile rekor tazeledi.
Gram altın 6 bin 382 TL, gram gümüş 117 lira 42 kuruşa yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 438 liradan satılıyor.
Jeopolitik risklerin artması, ABD'nin İran'a müdahale tehdidi ve Donald Trump'ın Grönland'ın ele geçirilmesine yönelik askeri planlarından söz etmesi altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.
Öte yandan ABD’de federal savcıların, Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasında yürütülen ve maliyeti 2,5 milyar doları bulan yenileme çalışmalarıyla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Fed'e yönelik tartışmalar da piyasalardaki risk algısını artırdı.