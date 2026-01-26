Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi

Değerli metaller piyasasındaki bu rekor serisinde Japonya tahvil piyasasındaki satış baskısı da eklenince ons altın 5 bin doları aşarken gram altın 7.105 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan altının ardından 2025'in en çok kazandıran değerli metali gümüş de yükseliş kervanına katıldı.