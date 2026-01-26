Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi
Değerli metaller başta altın ve gümüş yeni haftaya yeni rekorlarla başlarken ünlü piyasa analisti İslam Memiş hem altın ve gümüşteki beklentilerini hem de hem de gümüşteki güçlü yükselişi kaçıran yatırımcılar için dikkatini çeken farklı bir değerli metali açıkladı.
2025 yılının en çok kazandıran değerli metalleri altın ve gümüş 2026 yılında da rekor serisini sürdürüyor. Bir yandan küresel riskler, diğer yandan dünya merkez bankalarının altına olan talebi büyürken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler büyürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe attığı adımlar sonrasında yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.
Altın fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin artması, merkez bankalarının altın alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihi nedeniyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Değerli metaller piyasasındaki bu rekor serisinde Japonya tahvil piyasasındaki satış baskısı da eklenince ons altın 5 bin doları aşarken gram altın 7.105 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan altının ardından 2025'in en çok kazandıran değerli metali gümüş de yükseliş kervanına katıldı.
Spot gümüş fiyatları, hem yatırım talebi hem de özellikle yeşil enerji teknolojilerinden kaynaklanan güçlü endüstriyel ihtiyacın etkisiyle ons gümüş ise haftanın ilk işlem gününde 109,45 dolara yükseldikten sonra bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 5,03 artışla 107,65 dolardan işlem gördü. Gümüşün gramı ise tüm zamanların zirvesini 152,75 liraya taşıdıktan sonra 150 lira seviyesinde denge buldu.