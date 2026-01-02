Altın ve gümüş yeni yılda gaza bastı! Ralli kaldığı yerden devam ediyor
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran altın ve gümüş, yeni yılda da yükselişine devam ediyor.
2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın ve gümüş, yeni yılda da yükselişine kaldığı yerden devam ediyor.
Güne 4 bin 326 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,50'nin üzerinde yükseliş kaydetti. 2025'in getiri şampiyonu gümüş ise güne 72 dolardan başlamasının ardından yüzde 4 değer kazandı.
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları değerli metallerdeki yükselişi destekliyor.
Saat 12.45 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:
Dolar: 43,02 TL
Euro: 50,50 TL
Sterlin: 57,96 TL
Ons altın: 4.388 Dolar
Gram altın: 6.072 TL
Çeyrek altın: 10.255 TL
Cumhuriyet altını: 42.174 TL
Gram gümüş: 103,12 TL
Bitcoin: 89.238 Dolar
Ethereum: 3.044 Dolar