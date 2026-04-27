Altın ve gümüşte kritik hafta: İslam Memiş çarşambayı işaret etti
Altın fiyatları, ABD-İran hattındaki haber akışıyla yön bulmaya çalışıyor. Piyasaların gözü Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar geldi.
Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek faiz kararlarına kilitlendi. Haftaya yatay seyirle başlayan altın, Fed kararının açıklanacağı çarşamba gününü bekliyor.
Piyasalardaki son durumu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları manipülasyon ve belirsizliğe karşı uyardı. Memiş, kısa vadeli hamlelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak "uzun vadeli strateji"nin önemine dikkat çekti.
Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş'in açıklamaları şu şekilde:
"Şu anda piyasalarda malum yine belirsizlik devam ediyor, manipülasyon devam ediyor. İsrail yine ateşkese uymuyor. Amerika'da belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda piyasalarda bir istikrar yok. Piyasalarda istikrar olmayınca sevgili yatırımcılar da mecburen o belirlediğimiz strateji vardı; uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli piyasada oynamayın, bu uyarımız yine bu hafta da devam ediyor.
Çarşamba ve perşembe günü kritik
Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir hafta. Amerika Merkez Bankası Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı.