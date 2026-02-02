Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller piyasasındaki sert düşüşler devam ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın ve gümüşteki sert hareketleri yorumladı ve elinde altın ya da parası olan yatırımcıları "dikkat edin silkeleyecekler" diyerek uyardı.
Altın ve gümüş fiyatlarında geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve yeni haftada da devam eden sert düşüş yatırımcılara "ne oluyor" sorusunu sordururken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, hem altın ve gümüş birikimi olan yatırımcıları hem de bu fiyattan alınır mı araştırması yapan yatırımcıları uyardı.
Altın ve gümüşteki düşüşü "çöküş" olarak tarif eden İslam Memiş, "Çöküş devam ediyor altın ve gümüş fiyatlarında. Bu yıl bu hareketleri çok göreceğiz. Her ay bir hikaye göreceğiz." dedi.
Şubat ayının ilk işlem günü için "Şu anda da çöküşleri izliyoruz. Bu hikaye böyle devam edecek." ifadelerini kullanan İslam Memiş, "bu yıl finansal piyasalarda kimse para kazanmayı hayal etmesin. 2026 yılı varlıklara sahip çıkma yılı." dedi.
Değerli metaller piyasasındaki rekor serilerinin ardından gelen sert düşüşler için "operasyon" ifadesini kullanan İslam Memiş, "Bu operasyonlar ETF'lerde yapılıyor. Şu an ekranlarda izlediğimiz bu çöküşler, altın ve gümüş tarafında yaşanan çöküşler, ETF'lerde yani kaldıraçlı işlem yapanları bildiğin şu anda iflas ettiriyorlar. Yani şu anda benim gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor. Şu anda kaldıraçlı işlem yapan, sanal ortamda kumar oynayanların iflas ettiği bir ekranı görüyoruz." dedi.