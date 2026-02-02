Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi

Değerli metaller piyasasındaki rekor serilerinin ardından gelen sert düşüşler için "operasyon" ifadesini kullanan İslam Memiş, "Bu operasyonlar ETF'lerde yapılıyor. Şu an ekranlarda izlediğimiz bu çöküşler, altın ve gümüş tarafında yaşanan çöküşler, ETF'lerde yani kaldıraçlı işlem yapanları bildiğin şu anda iflas ettiriyorlar. Yani şu anda benim gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor. Şu anda kaldıraçlı işlem yapan, sanal ortamda kumar oynayanların iflas ettiği bir ekranı görüyoruz." dedi.