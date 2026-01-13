Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı
Değerli metaller piyasaları yeni yıla hızlı girerken hem altın hem de gümüş fiyatlarından yeni rekorlar da peşpeşe geldi. Özellikle değerli metaller için yaptığı piyasa analizleriyle dikkat çeken İslam Memiş ons altın ve gram altın için yeni tahminlerini açıklarken, ABD Merkez Bankası FED'e yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. İslam Memiş'in özellikle yatırımcılara yönelik yaptığı "orta vadeli yatırımcı olun" tavsiyesinin nedenine dair yaptığı açıklama dikkat çekti.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran 2026 yılına da hızla girdikten sonra bir birkaç günlüğüne durulan ancak ABD’de federal savcıların ABD Merkez Bankası Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasında yürütülen ve maliyeti 2,5 milyar doları bulan yenileme çalışmalarıyla ilgili cezai soruşturma başlatmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçen altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devamediyor.
Jeopolitik risklerin artması, ABD'nin İran'a müdahale tehdidi ve Donald Trump'ın Grönland'ın ele geçirilmesine yönelik askeri planlarından söz etmesi altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişi desteklerken değerli metaller piyasaları için yaptığı tahmin ve analizlerle dikkat çeken İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Haziran ayına kadar yükseliş, Haziran ayından sonra ise durgunluk beklediğini belirten ve 2026 yılını ikiye bölerek yorumlayan İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınında "ilginç bir şey oldu" diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Önceki gün değerli metallere yatırım yapanları uyararak hem altın hem de gümüşfiyatlarında ciddi düşüşler beklediğini açıklayan İslam Memiş "Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gram altın ve ons altında yeni bir rekor denemesi var. Geçen hafta jeopolitik gerilim vardı piyasalarda, bu taraf fiyatlanmıştı. Gözümüz İran'da, Amerika müdahale edecek mi, sokak eylemleri devam ediyor kaygısı vardı. Ama bu sabaha karşı ilginç bir şey oldu" dedi.