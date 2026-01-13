Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı

Önceki gün değerli metallere yatırım yapanları uyararak hem altın hem de gümüşfiyatlarında ciddi düşüşler beklediğini açıklayan İslam Memiş "Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gram altın ve ons altında yeni bir rekor denemesi var. Geçen hafta jeopolitik gerilim vardı piyasalarda, bu taraf fiyatlanmıştı. Gözümüz İran'da, Amerika müdahale edecek mi, sokak eylemleri devam ediyor kaygısı vardı. Ama bu sabaha karşı ilginç bir şey oldu" dedi.