Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller ve piyasalar konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, artan jeopolitik riskler ve piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcılara 3 yatırım aracından oluşan yeni yatırım sepetini duyurdu. İslam Memiş ayrıca gümüşte, altında ve Bitcoin'de yeni hedeflerini açıkladı...
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler, NATO toplantıları, ABD seçim süreci ve merkez bankalarının altın politikaları, yatırımcıları yeni stratejiler aramaya iterken piyasaların teknik verilerden ziyade 'savaş manipülasyonu' ve jeopolitik beklentilerle fiyatlandığını belirten Ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara yüksek oynaklık döneminden korunmak için bir yatırım sepeti önerdi.
TGRT Haber'e konuşan İslam Memiş Yatırım sepetinin yarısını gümüşe ayırdığını belirterek değerli metal için çarpıcı hedefler paylaştı.
Kısa ve orta vadede ons gümüş için 96 dolar seviyesini ilk ana hedef olarak belirleyen uzman isim, gram gümüş tarafında ise yıl sonuna kadar 145–150 TL bandının görülmesini bekliyor.
Mevcut piyasada ons fiyatında 100 dolar altının, gram tarafında ise 105–108 TL seviyelerinin güçlü bir "toplama alanı" olduğunu belirten Memiş, orta vadede gümüşün altından daha fazla konuşulacağı bir dönemin başlayacağının altını çizdi.