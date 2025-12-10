Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı
2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisine imzasını atan altın fiyatları Eylül ayı itibariyle çalkantılı bir döneme girerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın ve 2025'in en çok kazandıranı gümüş için yatırımcıları uyardı.
Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleri ile çalkantılı bir seyre başlamıştı.
ABD Merkez Bankası FED'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine devam eden altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir altın yatırımcısına "almalı mı yoksa satmalı mı" sorusunu sordururken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.
Haber Global yayınında piyasaya dair değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş "O gün bugün. O Aralık ayının en önemli günü" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası FED'in bu akşam saat 22'de faiz kararını açıklayacağını hatırlatan İslam Memiş, "Bu akşam saat 22 ile 24 arasında sert dalgalanma olacak" dedi.