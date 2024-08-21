Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz
2024 yılına hızlı bir giriş yaptıktan sonra bir süredir bir ileri bir geri yatay seyirde ilerlerken yeniden yükselişe geçerek dün itibariyle tarihi rekor seviyesine ulaşan altın fiyatları, yatırımcıyı güvenli limana koşturmuştu. Ancak düşük gramaj dolandırıcıları da bu fırsatı kendi lehlerine çeviriyor. Uzmanlar altındaki düşük ayar tuzağını açıkladı.
Küçük ya da büyük farketmeksizin tüm yatırımcıların güvenli limanı altına vatandaşların ilgisi sürüyor. Fiyatların yukarı yönlü hareketi, yastık altı yatırımını artırıyor.
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Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli haberine göre, kuyumcular ve Kapalıçarşı’daki hareketlilik dikkat çekiyor.
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Vatandaşlar hem yatırım hem de takı amaçlı altına yönelirken, internetten ucuza satılan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Üretici olduklarını iddia eden bazı firmalar, sosyal medya ve e-Ticaret siteleri üzerinden satış yapıyor.
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‘Yerinden ucuza alın’ ‘üreticiden tüketiciye’ ‘kuyumcu değiliz kiramız yok’ gibi sloganlarla yapılan bu satışların çoğu hüsranla sonuçlanıyor.
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