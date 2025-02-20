Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor
Altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16'ya yakın yükseliş kaydeden gram altın 3 bin 450 lira ile rekor tazeledi.
Küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor.
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Güne yükselişle başlayan ons altın 2 bin 952 dolardan işlem görüyor.
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Gram ve çeyrek altın ise tarihi zirvelere yükseldi. Gram altın 3 bin 450 lira, çeyrek altın ise 5 bin 810 lirayla rekor tazeledi.
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Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 16'ya yakın getiri sağladı.
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