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Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor

Altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16'ya yakın yükseliş kaydeden gram altın 3 bin 450 lira ile rekor tazeledi.

Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor - Resim: 1

Küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. 

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Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor - Resim: 2

Güne yükselişle başlayan ons altın 2 bin 952 dolardan işlem görüyor. 

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Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor - Resim: 3

Gram ve çeyrek altın ise tarihi zirvelere yükseldi. Gram altın 3 bin 450 lira, çeyrek altın ise 5 bin 810 lirayla rekor tazeledi. 

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Altın yatırımcısı bayram etti: Her gün yeni bir rekor - Resim: 4

Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 16'ya yakın getiri sağladı. 

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