Altın yatırımcısına ''silkeleme operasyonu'' uyarısı! ''Ekrandaki fiyata piyasada altın yok''
Finans Analisti ve kuyumcu İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcıyı uyardı. ABD Merkez Bankası'nın silkeleme operasyonu yaptığını ileri süren İslam Memiş, dolar kuru ve gram altın fiyatı için makas aralığına dikkat çekti. Memiş, ekranda görünen rakamların serbest piyasada görülemeyeceğinin altını çizdi.
2022 yılının rekoru olan 15,41 TL seviyesini aşan dolar kuru 15.47 liradan işlem görüyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası Fed'in daha agresif faiz artırımına gitmesi olasılığını artırarak ons altını baskılamaya devam ediyor.
Altının ons fiyatı 1.817 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın 904 liradan, Çeyrek altın 1.454 liradan ve Cumhuriyet altını 5.985 liradan alıcı buluyor. Altın ve döviz yatırımcısı piyasalara ilişkin son gelişmeleri takip ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ABD Merkez Bankası'nın silkeleme operasyonu yaptığını söyledi.
İşte İslam Memiş'in piyasalara ilişkin açıklamalarından notlar:
“Hiç kimsenin beklemediği bir anda Amerikan Merkez Bankası Fed ciddi bir silkeleme operasyonu yaptı. Bu operasyonla birlikte bütün varlıklarda sert çöküş yaşandı. Bu süreçte dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde çıktığını gözlemliyoruz. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine devam ediyor. Bu hafta Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu. Faiz artırım süreci ile ilgili pozitif ve şahin tonda yapılan açıklamalar diğer riskli varlıklarda satışlara neden oldu. Özellikle küresel borsalarda sert düşüşler gördük. Yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının kontrollü bir şekilde piyasaları manipüle etmesi özellikle resesyon riski ile küresel piyasaların karşı karşıya gelmesi, merkez bankalarının faiz artırmaktan başka çaresinin kalmaması da gelecek aylar için çok da yönetilebilir bir dünya ekonomisi olmadığını bize göstermiş oluyor.”
“3 LİRALIK MAKAS ARALIĞI VAR”
“Yatırımcılar bu süreçte soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan kalmalılar. Bu hafta yaşanan sert çöküşten sonra kripto paralarda haftanın son işlem gününde toparlanma görülüyor. Aslında her ne kadar düşük bir rakam varsa bu piyasaya giren yatırımcı sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullanan İslam Memiş, dolar kurunda serbest piyasa, bankalar ve ekran arasında 3 liralık makas aralığı olduğunu belirterek, “Makas aralıklarına dikkat edin. Ne alırken ne satarken bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmayan yatırımcı yanlış hamleler yapabilir” dedi.