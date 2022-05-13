Altın yatırımcısına ''silkeleme operasyonu'' uyarısı! ''Ekrandaki fiyata piyasada altın yok''

İşte İslam Memiş'in piyasalara ilişkin açıklamalarından notlar:

“Hiç kimsenin beklemediği bir anda Amerikan Merkez Bankası Fed ciddi bir silkeleme operasyonu yaptı. Bu operasyonla birlikte bütün varlıklarda sert çöküş yaşandı. Bu süreçte dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde çıktığını gözlemliyoruz. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine devam ediyor. Bu hafta Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu. Faiz artırım süreci ile ilgili pozitif ve şahin tonda yapılan açıklamalar diğer riskli varlıklarda satışlara neden oldu. Özellikle küresel borsalarda sert düşüşler gördük. Yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının kontrollü bir şekilde piyasaları manipüle etmesi özellikle resesyon riski ile küresel piyasaların karşı karşıya gelmesi, merkez bankalarının faiz artırmaktan başka çaresinin kalmaması da gelecek aylar için çok da yönetilebilir bir dünya ekonomisi olmadığını bize göstermiş oluyor.”