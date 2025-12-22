Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun!
Dünya devi HSBC'den 2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü ralllisine imzasını attıktan sonra Eylül ayı itibariyle düşüş eğilimine giren ancak 2026 yılına günler kala yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken bir analiz geldi.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ederken İngiltere'nin dev bankası HSBC'den dikkat çeken bir analiz geldi.
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ederken hem Ons altın hem de gram altın tarihi rekorlarına her gün bir yenisini ekliyor...
HSBC Baş Yatırım Sorumlusu Xavier Baraton tarafından yapılan analizde altın için artık "ne zaman alınmalı" sorusunun rafa kalktığı belirtilirken altının artık politik yapılardan bağımsız, karşı taraf riski taşımayan ve mali güvenilirlik erozyonuna karşı koruma sağlayan bir varlık olarak değerlendirildiği belirtildi.
Baraton, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın için artık "ne zaman alınmalı" sorusu yerine "portföylerde ne kadar altın yer almalı" sorusunun sorulması gerektiğini belirtti.