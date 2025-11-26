Altın yeniden gaza bastı! Dev bankadan 2026 yılı için yeni rekor tahmini
ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcıların gözü 2026 tahminlerine çevrilirken, ABD'li finans devi Bank of America'dan yeni bir tahmin geldi.
Altın fiyatları, ABD'den gelen ekonomi veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerle birlikte yukarı yönde hareketlendi. Piyasalarda Aralık ayında faiz indirimi olasılığı geçen hafta yüzde 50 düzeyindeyken, bu hafta yüzde 84’e çıktı.
Altın piyasasında gözler artık yabancı kurumların değerlendirmelerine çevrilmiş durumda. Sözcü'den Leyla Aydoğan'ın haberine göre; Bank of America (BofA), yayımladığı “Önümüzdeki Yıl” raporunda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da devam edeceğini belirtti.
BofA stratejistleri, ABD’nin alışılmışın dışındaki ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı.
5 BİN DOLAR TAHMİNİ
Raporda, bu koşulların sürmesi halinde ons altının 2026’da 5 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin edildi. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ise 4.538 dolar seviyesinde.