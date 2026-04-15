Altın yeniden gaza bastı: Son bir ayın zirvesi görüldü! İşte yükselişin perde arkası

Küresel piyasalarda hafta ortasına girilirken, altın fiyatları yükseliş trendini koruyor. Geçen haftayı 4.749 dolardan kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde ivme kazanarak 4.871 dolara kadar tırmandı. Bu seviye, 18 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Saat 16.00 itibarıyla ons fiyatı 4.815 dolar seviyelerinde dengelenme çabasında.