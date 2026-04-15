Altın yeniden gaza bastı: Son bir ayın zirvesi görüldü! İşte yükselişin perde arkası
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve Orta Doğu’daki diplomatik trafikten destek bularak yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4.871 doları test ederek son bir ayın en yüksek seviyesini görürken, gram altın 6.900 TL eşiğini aştı.
Küresel piyasalarda hafta ortasına girilirken, altın fiyatları yükseliş trendini koruyor. Geçen haftayı 4.749 dolardan kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde ivme kazanarak 4.871 dolara kadar tırmandı. Bu seviye, 18 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Saat 16.00 itibarıyla ons fiyatı 4.815 dolar seviyelerinde dengelenme çabasında.
Spot piyasada gram altın 6.935 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Haftalık bazda %2’yi aşan prim dikkat çekerken, fiziki piyasanın kalbi Kapalıçarşı’da tabela fiyatları daha yüksek seyrediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6.965 TL, çeyrek altın ise 11.430 TL'den satılıyor.
Altın fiyatları neden yükseldi?
Altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketin arkasında üç temel faktör öne çıkıyor:
Diplomatik Hareketlilik: ABD ve İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlayacak olması petrol fiyatlarını 95 doların altına çekerek piyasaları rahatlattı.
Dolar Endeksinde Gerileme: Dolar endeksi 98,1 seviyesine inerek son 1,5 ayın en düşük noktasına geriledi.
Tahvil Getirileri: ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin %3,75 bandında stabil kalması, altın üzerindeki baskıyı hafifletti.
İşte saat 16:00 itibariyle piyasalardaki son durum
Dolar: 44,74 TL
Euro: 52,78 TL
Sterlin: 60,70 TL
Ons altın: 4.814 Dolar
Gram altın: 6.927 TL
Çeyrek altın: 11.304 TL
Cumhuriyet altını: 46.500 TL
Gram gümüş: 113,33 TL
Brent petrol: 97,27 Dolar
Bitcoin: 74.260 Dolar
Ethereum: 2.332 Dolar