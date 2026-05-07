Altın yükselirken ekonomist Filiz Eryılmaz'dan kritik uyarı: Bu seviyeye dikkat!
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altın yatırımcılarına "kademeli alım" uyarısında bulunan Eryılmaz, alım için 4600 dolar seviyesini işaret etti.
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalarda belirsizlik devam ederken borsa ve altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Borsa İstanbul'da hedefler
Borsanın 15 bin puanı aşmasını "savaşın sona ereceği beklentisi"ne bağlayan Eryılmaz, olası bir ateşkeste yükselişin ivme kazanacağını belirtti. Özellikle bankacılık hisselerinin ön plana çıkabileceğini ifade eden ekonomist, endekste 16 bin puan seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Siyasetteki kurultay davasının ertelenmesinin de piyasada "önümü görebilirim" algısıyla kısa vadeli bir rahatlama yarattığını ekledi.
Habertürk yayınında konuşan Eryılmaz, CHP kurultay davasının ertelenmesinin piyasada kısa vadeli rahatlama oluşturduğunu söyledi. Eryılmaz, “Borsa belirsizliği sevmez. Dava ertelenince piyasada ‘şimdilik önüme bakabilirim’ algısı oluştu” diye konuştu.
Petrol için kritik eşik
Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye değinen Eryılmaz, savaş sona erse bile arz tarafındaki sorunların süreceğini söyledi. Petrol yataklarında oluşan hasarın etkisine dikkat çeken Eryılmaz, “En iyi senaryoda Brent petrol 90 dolara, olumlu tabloda 85 dolarlara kadar gerileyebilir” ifadelerini kullandı.
"Barış olursa enflasyonda geri çekilme görülebilir"
Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon raporuna ilişkin beklentilerini paylaşan Eryılmaz, Merkez Bankası’nın hem tahmin bandında hem de ara hedefte yukarı yönlü revizyona gidebileceğini söyledi.
Eryılmaz, “Savaş öncesinde yıl sonu enflasyon beklentim yüzde 24’tü. Savaşla birlikte bunu yüzde 29’a çıkardım” dedi.
Yakın vadede ateşkes sağlanması halinde enflasyon tarafında bir miktar rahatlama yaşanabileceğini belirten Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısına olumlu yansıyabileceğini söyledi.
Eryılmaz, “Barış olursa yılın ikinci yarısında enflasyon tahminlerinde 1-2 puan aşağı yönlü revizyon yapılabilir” değerlendirmesinde bulundu.