Altın yükselirken ekonomist Filiz Eryılmaz'dan kritik uyarı: Bu seviyeye dikkat!

Borsa İstanbul'da hedefler

Borsanın 15 bin puanı aşmasını "savaşın sona ereceği beklentisi"ne bağlayan Eryılmaz, olası bir ateşkeste yükselişin ivme kazanacağını belirtti. Özellikle bankacılık hisselerinin ön plana çıkabileceğini ifade eden ekonomist, endekste 16 bin puan seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Siyasetteki kurultay davasının ertelenmesinin de piyasada "önümü görebilirim" algısıyla kısa vadeli bir rahatlama yarattığını ekledi.

Habertürk yayınında konuşan Eryılmaz, CHP kurultay davasının ertelenmesinin piyasada kısa vadeli rahatlama oluşturduğunu söyledi. Eryılmaz, “Borsa belirsizliği sevmez. Dava ertelenince piyasada ‘şimdilik önüme bakabilirim’ algısı oluştu” diye konuştu.