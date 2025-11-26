Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi
2025 yılındaki tarihinin en güçlü rallisine imzasını attıktan sonra düşüş eğilimine girse de ara ara tepki yükselişleriyle dikkat çeken altın fiyatları için para piyasaları ve değerli metaller analisti İslam Memiş başta altın yatırımcıları olmak üzere gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında işlem yapanları hem yıl sonu hem de yeni yıl için uyardı. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan çalkantılı seyir tüm hızıyla devam ediyor.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yaşanan tarihinen güçlü rallisi sonrasında başlayan düşüş ile tepki yükselişleriyle gelen çalkantılı seyir devam ederken yeni haftaya yine büyük bir düşüşle başlayan altın fiyatlarında 2 gündür peş peşe yükselişler yaşanıyor.
Dünkü işlemlerde ons fiyatı 4.159 dolara kadar yükselmiş ve 4.130 dolardan kapanış yapmıştı. Ons fiyatı, bugünkü işlemlerde de yükselişe kaldığı yerden devam ederek son 2 haftanın en yüksek seviyelerine doğru adım adım ilerliyor.
Piyasaları etkileyen en büyük gelişme ABD’de dün açıklanan veriler oldu. ABD'de perakende satışlar eylülde %0,4’lük beklentiye karşılık %0,2 arttı. Üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel olarak %0,3 yükseldi. ABD'de özel sektör işverenleri ise 8 Kasım'da sona eren 4 haftada, ortalama 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını iletti.. Bu verilerle birlikte ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklenti de artınca piyasalardaki sert hareketler de arttı.