Altın yükselişe geçti, İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa ve kripto paralar için yeni uyarı geldi

Piyasaları etkileyen en büyük gelişme ABD’de dün açıklanan veriler oldu. ABD'de perakende satışlar eylülde %0,4’lük beklentiye karşılık %0,2 arttı. Üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel olarak %0,3 yükseldi. ABD'de özel sektör işverenleri ise 8 Kasım'da sona eren 4 haftada, ortalama 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını iletti.. Bu verilerle birlikte ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklenti de artınca piyasalardaki sert hareketler de arttı.