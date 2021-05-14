Altın zirveye koşuyor: İşte altın fiyatlarında son durum
Hafta boyunca anlık olarak değişim gösteren altın fiyatları, Altın fiyatları 14 Mayıs Cuma gününde yeşil renkli ibre gösteriyor.
Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor.
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Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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