''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
ABD Başkanı Trump'ın altına vergi getireceğine dair söylentiler nedeniyle çalkantılı bir seyir izleyen altın fiyatları için altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yeni tahminlerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, altına vergi uygulanmayacağını açıklasa da, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın altın külçelerine yönelik sınıflandırması piyasada belirsizlik yarattı.
NTV'ye konuşan ünlü piyasa analisti Mehmet Ali Yıldırımtürk, bunun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, geçici dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi.
Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300–3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.
Yıldırımtürk, Trump’ın zayıf dolar isteği, tarife krizleri ve jeopolitik gerilimlerin altını desteklediğine dikkat çekti. “ABD’nin Çin ile tarife anlaşması hala belirsiz. Bu belirsizlik, güvenli liman olarak altına talebi artırıyor.” ifadelerini kullandı.