''Altına vergi'' iddiaları sonrası altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300–3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.