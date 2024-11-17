Altına yatırım yapanlar dikkat: Rüzgar tersine dönecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyarıda bulundu. Yükseliş trendinin yeniden başlayacağını belirten Memiş, tarih de verdi.
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından altında kar satışları geldi. Altın, güçlü ABD doları ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi baskısı altında kaldı. Altın fiyatları, son 3.5 yılın en kötü haftalık performansını ortaya koydu. Altının ons fiyatı haftayı 2 bin 562 dolardan kapattı. Cuma günü gram altın 2 bin 837 liradan, çeyrek altın 4 bin 892 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 115 liradan alıcı buldu.
Altın yatırımcılarını ise panik sardı. Sert düşüşler sonrası ''Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?'' sorusu gündeme geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için tahminlerini açıkladı ve yatırımcılara yol gösterdi.
İslam Memiş, Youtube kanalında paylaştığı videoda "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" uyarısında bulundu.
"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız" diyen Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Teknik olarak son 2 aydır 2580 dolar seviyesi ons altın tarafında 31 dolar ve devamında 29.80 seviyesi gümüşün ons fiyatında sıklıkla ifade ediyorum. Teknik olarak beklediğim seviyesinin altına gerileyen ons altın var karşımızda. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda" açıklamasında bulundu.