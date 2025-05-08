Altında bu seviyeye dikkat! Piyasaların bir bileni ''Moraller bozulabilir'' diyerek uyardı
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi değerlendiren emtia piyasası uzmanı Zafer Ergeze, kar satışlarının devam edebileceğini belirterek yatırımcılara uyarıda bulundu.
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakmasının ardından ons altın güne düşüşle başladı. Altının onsu 3 bin 357 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 162 liradan, çeyrek altın 6 bin 882 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 313 liradan alıcı buluyor.
Yerli yatırımcının vazgeçilmezi gram altın son bir yılda yüzde 74, yılbaşından bu yana ise yüzde 40 yükseliş kaydetti.
Peki altın fiyatlarında yön yukarı mı, aşağı mı? Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergeze, TGRT haber yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara uyarıda bulunan Ergeze, ons altının ikinci kez 3 bin 400 dolar seviyesini test ettiğini ancak geçmeyi başaramadığını hatırlatarak, ''3300 altındaki kapanışlar burada moralleri bir miktar bozabilir.'' dedi.
Zafer Ergeze'nin açıklamaları şöyle:
"Altına baktığımız zaman aslında toplantı öncesi özellikle Powell'la ABD Başkanı Trump arasındaki gerilimden kaynaklı ons altının yükseldiğini görmüştük. Ciddi bir yükseliş vardı. Fakat karar sonrası piyasalar bir miktar yatıştı. Nispeten daha böyle ılımlı mesajlar geldi. Tabii Powell risklere de dikkat çekiyor ABD ekonomisindeki. Ama bunun altının en azından o gerilimin tansiyonun bir miktar düşmesiyle gerilediğini görüyoruz. Dün bir miktar gerileme vardı. Bugün keza gerileme devam ediyor. 3350 seviyesi kritik seviye burada. Bu seviyenin altındaki kapanışlar satış baskısının bize devam edeceğini gösterebilir. Tam tersinin üzerindeki kapanışlar ise yeniden alıcıların güçlendiğini gösterir.
3400 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT
Ama şurada yatırımcıları kısaca belki bir miktar uyarmakta fayda var. İki defa 3400 seviyesine geldi ve buradan geri dönüyor. İki defa gelip de geçemediği seviyelerde bir miktar kâr satışlarının artmaya başladığını görebiliriz. Peki neresi kritik seviyemiz burada? 3300 altındaki kapanışlar burada moralleri bir miktar bozabilir. Kâr satışlarının artmaya başladığını görebiliriz ve o yüzden de burada kısa bir notla geçmiş olayım.