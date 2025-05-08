Altında bu seviyeye dikkat! Piyasaların bir bileni ''Moraller bozulabilir'' diyerek uyardı

Zafer Ergeze'nin açıklamaları şöyle:

"Altına baktığımız zaman aslında toplantı öncesi özellikle Powell'la ABD Başkanı Trump arasındaki gerilimden kaynaklı ons altının yükseldiğini görmüştük. Ciddi bir yükseliş vardı. Fakat karar sonrası piyasalar bir miktar yatıştı. Nispeten daha böyle ılımlı mesajlar geldi. Tabii Powell risklere de dikkat çekiyor ABD ekonomisindeki. Ama bunun altının en azından o gerilimin tansiyonun bir miktar düşmesiyle gerilediğini görüyoruz. Dün bir miktar gerileme vardı. Bugün keza gerileme devam ediyor. 3350 seviyesi kritik seviye burada. Bu seviyenin altındaki kapanışlar satış baskısının bize devam edeceğini gösterebilir. Tam tersinin üzerindeki kapanışlar ise yeniden alıcıların güçlendiğini gösterir.