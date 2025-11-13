Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ''Altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi başladı mı?'' sorusuna cevap ararken, ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında bu soruya yanıt verdi. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyatları, ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'taki toplantısında faizi 25 baz puan daha indiriceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Ekim ayında 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, 3 bin 886 dolara kadar geri çekilmişti. Ons altın bugün 4 bin 200 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın 5 bin 745 liradan, çeyrek altın 9 bin 716 liradan ve cumhuriyet altını 39 bin 937 liradan satılıyor.
Peki altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi mi başladı? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
TV100 yayınında konuşan Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Özellikle bu hafta başından bu yana altındaki yükseliş bir miktar sürpriz, bir miktar olması gereken hareketin tersi yönünde hareket ediyor. Çünkü hükümet Amerika'da açıldı, belirsizlik azaldı. Güvenli liman talebinin olmaması lazım. Riskli varlıklara gidiyor yatırımcı. İşte hisse senedine gidiyor ama altında da yükseliş var. Çünkü zaten altın işte 4380 dolarları gördü ons altın, işte 6.000 TL'lere yaklaştı gram altın. Oradan bir düştü. Fakat hep güçlü bir düşüşü görmedik. Yatırımcı hep inandı, güvendi altına. Dolayısıyla altın çok düşmez, Trump olduğu sürece bu belirsizlikler olduğu sürece altın gider inancıyla görece diri duruyordu zaten. Bir de üstüne hükümet açılınca şöyle bir fiyatlama gündeme geldi; artık Fed veri alabilir hükümet açıldığına göre, aralıkta bir faiz indirimi de artık daha muhtemeldir fiyatlamasıyla biraz olması gerekenin tersi yönünde bir hareket var ve tepki var. Bu tepki yükselişi güçlü. Dolayısıyla şimdilik tam anlamıyla çok yeni rekorlar, yeni zirveler gelir demek için bir miktar erken ama hareket güçlü. Onu söyleyebilirim.
"ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELME İSTEĞİ VAR"
Yani kabaca 4200 dolar üzerinde tutunması ki 4210 dolarda. Hele ki gümüşteki hareket altına göre son 34 gündür daha da güçlü. Altın gümüş rasyosu düşüyor. Onu söyleyebilirim. Yani 54 dolara ulaşan bir gümüş var. Onun için teknik olarak baktığımda, özellikle teknik olarak baktığımda çok güçlü yükselme isteği güçlü altın ve gümüş var.