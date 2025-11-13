Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı

TV100 yayınında konuşan Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Özellikle bu hafta başından bu yana altındaki yükseliş bir miktar sürpriz, bir miktar olması gereken hareketin tersi yönünde hareket ediyor. Çünkü hükümet Amerika'da açıldı, belirsizlik azaldı. Güvenli liman talebinin olmaması lazım. Riskli varlıklara gidiyor yatırımcı. İşte hisse senedine gidiyor ama altında da yükseliş var. Çünkü zaten altın işte 4380 dolarları gördü ons altın, işte 6.000 TL'lere yaklaştı gram altın. Oradan bir düştü. Fakat hep güçlü bir düşüşü görmedik. Yatırımcı hep inandı, güvendi altına. Dolayısıyla altın çok düşmez, Trump olduğu sürece bu belirsizlikler olduğu sürece altın gider inancıyla görece diri duruyordu zaten. Bir de üstüne hükümet açılınca şöyle bir fiyatlama gündeme geldi; artık Fed veri alabilir hükümet açıldığına göre, aralıkta bir faiz indirimi de artık daha muhtemeldir fiyatlamasıyla biraz olması gerekenin tersi yönünde bir hareket var ve tepki var. Bu tepki yükselişi güçlü. Dolayısıyla şimdilik tam anlamıyla çok yeni rekorlar, yeni zirveler gelir demek için bir miktar erken ama hareket güçlü. Onu söyleyebilirim.