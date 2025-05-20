Altındaki 1 yukarı 2 aşağı seyir devam ederken kritik uyarı İslam Memiş'ten geldi...

Yatırımcılara bu süreçte kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulunan uzman isim, bu yöntemin geçmişte kazanç sağladığını vurguladı. Özellikle gram altınla ilgilenenleri uyaran Memiş, “Ons altın 3 bin 100 dolar altına sarkarsa, gram altın 4 bin lira seviyelerine gerileyebilir” dedi. Panik yapılmaması gerektiğini dile getiren Memiş, bu sürecin kritik bir eşik olduğunu ifade etti.