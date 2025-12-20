Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın, 2025 yılını tarihi rekorlarla geride bırakmaya hazırlanırken 2026 yılı için de yeni altın tahminleri peş peşe geliyor... Uluslararası finans kuruluşları, dev bankalar ve piyasa analistlerinin ardından altının gerçek bir bileni olan kuyumcu esnafı da 2026 yılı için altın tahminini açıkladı.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ediyor.
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ederken hem Ons altın hem de gram altın tarihi rekorlarına her gün bir yenisini ekliyor...
Türkiye’de birçok insanın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın 2025 yılı sonu itibarıyla 6 bin TL’yi buldu. Verilere göre sürekli yükselişiyle vatandaşların vazgeçilmez tercihi olan altın hakkındaki söylentiler de zaman zaman vatandaşlarda kafa karışıklıklarına neden oluyor.
Hatay’da sarraflık yapan Ahmet Güney, son yıllarda yaşanan İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna savaşlarının altının fiyatında yükselişi etkilediğini belirterek son 5 yılın en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu söyledi.