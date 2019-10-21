Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konunun bakanlığa bildirildiğini ifade ederek, "İlçemizin Boztepe Mahallesi’ndeki kale surlarının altındaki kayalıkların çöktüğü bilgisi bizlere ulaştı. Kale surlarımızın bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Biz de belediye olarak drone yardımıyla bu çökme yaşayan ve son hadisedeki çökme olayını görüntüleyerek, Bartın Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. Aldığımız bilgilere göre, kalenin her alanın tadilatı değil ama bir kısmı için bakanlık nezdinde 2020 yılı yatırım programına alınacağını bizlere bildirdiler. Konuyla ilgili belediye olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

