Amazonlar'da vahşet: Kayıp gazeteci cinayete kurban gitti!
Brezilya polisi İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlarda öldürüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin cinayeti itiraf ettiği bildirildi.
Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlarda öldürüldüğünü duyurdu.
Amazonas Eyaleti Federal Polis Şefi Alexandre Fontes, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Phillips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından gözaltına alınan Amarildo da Costa Pereira'nın Phillips ve Pereira'yı öldürdüğünü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini açıkladı.
Bulanan ceset kalıntılarının adli tıpta incelenmesi için başkent Brasilia'ya gönderileceğini belirten Fontes, devam eden soruşturmanın gizliliği nedeniyle İngiliz gazeteci ile uzmanın ölüm sebebinin henüz açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Fontes, bulguların Phillips ve Pereira'nın ateşli silahla öldürüldüğüne işaret ettiğini ancak kesin ölüm sebebinin incelemeler doğrultusunda belirleneceğini belirtti.