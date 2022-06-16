Amazonlar'da vahşet: Kayıp gazeteci cinayete kurban gitti!

Amazonas Eyaleti Federal Polis Şefi Alexandre Fontes, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Phillips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından gözaltına alınan Amarildo da Costa Pereira'nın Phillips ve Pereira'yı öldürdüğünü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini açıkladı.