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  3. 01 Ağustos 2019 23:22

Ambulans devrilmesin diye seferber oldular

İstanbul Kağıthane'de, şoförünün yokuş aşağı manevra yaptığı hasta nakil ambulansı, kontrolden çıkarak askıda kaldı. Vatandaşlar, üstünü çıkıp ağırlık yaptığı ambulansın devrilmesine engel oldu

Ambulans devrilmesin diye seferber oldular

Olay, Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büklüm Sokak'ta aldıkları bir hastayı hastaneye götüren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı sürücüsü, Akasya Sokak kesişiminde sola manevra yapmak istedi.

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Ambulans devrilmesin diye seferber oldular

Ambulans, yolun eğimli ve dar olması nedeniyle sola doğru yatarak askıda kaldı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan ve devrilme tehlikesi geçiren ambulansın yardımına hasta yakınları ve sokak sakinleri koştu.

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Ambulans devrilmesin diye seferber oldular

Hasta yakınları ambulansın şoför mahalline otururken, sokak sakinlerinden birkaç kişi de arka taraf ve yanlardan aracın üstüne çıkarak ağırlık yaptılar.

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Ambulans devrilmesin diye seferber oldular

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansı halatlar yardımıyla sokak üzerindeki demir direklere bağladı. Ambulansın sabitlenmesinin ardından içeride bulunan hasta sağlık ekiplerince sedyeyle çıkarıldı. Ambulans, İtfaiyeye bağlı bir kurtarıcıya bağlanan halat yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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