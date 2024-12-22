Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter hastaneye çarparak düşerken, hastanenin içi ise kazadan sonra görüntülendi.
Kaynak: İHA
Sabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.
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Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
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Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.
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Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden görüntülendi.
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