  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi

Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter hastaneye çarparak düşerken, hastanenin içi ise kazadan sonra görüntülendi.

Kaynak: İHA
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi - Resim: 1

Sabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

1 / 8
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi - Resim: 2

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 / 8
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi - Resim: 3

Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

3 / 8
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi - Resim: 4

Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden görüntülendi.

4 / 8