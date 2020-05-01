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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Ambulans uçak Emel için havalandı

Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve koronavirüs belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans uçak Emel için havalandı

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Covid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

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Ambulans uçak Emel için havalandı

Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.

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Ambulans uçak Emel için havalandı

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 

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Ambulans uçak Emel için havalandı

112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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