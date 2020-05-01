Ambulans uçak Emel için havalandı
Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve koronavirüs belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Covid-19 belirtileri görülmeye başlandı.
Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.
Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.