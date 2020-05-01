Ambulans uçak Emel için havalandı

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Covid-19 belirtileri görülmeye başlandı.