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  3. 16 Aralık 2020 14:30

Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar

Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar

Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar

Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu.

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Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

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Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım.

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