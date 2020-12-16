Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar
Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu.
Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.