Amerika da yangınlara teslim oldu: 52 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletine bağlı San Luis Obispo bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan orman yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre bu yıl eyalette çıkan en büyük orman yangınında şu ana kadar 52 bin 592 dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 50 yapının tehdit altında olduğu belirtildi.