Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''
Yeni tip koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de, New York'taki acil serviste görevli bir hemşire yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
Salgının yeni merkezi ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken ekipman eksikliği de sağlık çalışanlarına büyük zorluk yaşatıyor.
Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.