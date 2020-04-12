Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.

