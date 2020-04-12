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  3. 12 Nisan 2020 16:02

Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

Yeni tip koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de, New York'taki acil serviste görevli bir hemşire yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

Salgının yeni merkezi ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken ekipman eksikliği de sağlık çalışanlarına büyük zorluk yaşatıyor.

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Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.

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Amerikalı hemşire anlattı: ''Her odada cansız bedenler var''

D'neil, bu süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı.

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