Amerika'nın füzeleri ifşa oldu

Habere göre, Yemen merkezli insan hakları grubu Muvatana'nın CNN ile paylaştığı belgeler ABD üretimi bombaların iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana atıldığını ortaya koyuyor. Fotoğraf ve kanıtların yer aldığı haberde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonla İran destekli Husilerin savaşında ateşlenen ABD yapımı füze ve silahlar açıkça gösterildi. ABD'li insan hakları örgütü Human Rights First, geçen ay Muvatana'ya ödül verdi. 30 Nisan 2015... Aden'deki hava saldırısında, koalisyon uçaklarından atılan bir bomba bir eve isabet etti. Evin sahibi Hayfa el Zevkari öldü, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu altı kişi yaralandı.





