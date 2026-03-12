Ana şebeke borusu patladı; cadde savaş alanına döndü!
Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlamasıyla cadde sular altında kaldı. Yolda çökme meydana gelirken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Sivas’ın merkezinde yer alan Kızılırmak Mahallesi, güne büyük bir altyapı kazasıyla başladı. Saat 07.00 sıralarında Şehit Fethi Akyüz Caddesi altından geçen ana şebeke hattında meydana gelen patlama, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yüzeye çıkan şebeke suyu, caddeyi göle çevirdi. Suyun şiddetiyle asfaltın bir bölümü çökerken, yol üzerinde derin bir yarık oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne (SİBESKİ) de haber verildi. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti.
Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. SİBESKİ ekipleri, borunun değişimi için çalışma başlattı. (DHA)