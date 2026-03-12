Ana şebeke borusu patladı; cadde savaş alanına döndü!

Yüzeye çıkan şebeke suyu, caddeyi göle çevirdi. Suyun şiddetiyle asfaltın bir bölümü çökerken, yol üzerinde derin bir yarık oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı.