Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti: METE füzesi ilk kez sahaya çıktı!
Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, Türk savunma sanayisinin gövde gösterisine dönüştü. Yapay zekanın savaş senaryolarına dahil edildiği, milli füze METE'nin ilk kez sahne aldığı ve SOLOTÜRK'ün 15. yılının kutlandığı tatbikatta, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü bir kez daha dünyaya ilan edildi.
22 ülke de gözlemci statüsünde yer alarak Türkiye'nin operasyonel kabiliyetini yakından takip ediyor.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 6 Nisan'da başlayan ve 17 Nisan'da sona erecek olan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katıldı.
Tatbikata Almanya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ürdün de gözlemci olarak katılım sağladı. Tatbikat 2008'den itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında 'Personel Kurtarma Görev Kuvveti' unsurlarının eğitimiyle bugün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini artırmak amacıyla, yılda 2 dönem halinde yapılıyor.
2012'den itibaren de tatbikat, bir dönemi milli, bir dönemi de farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, insansız hava aracı (İHA) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.