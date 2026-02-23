Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Erenler geçişinde, ihmal ve dikkatsizlik az kalsın büyük bir felakete yol açıyordu. Alancuma mevkii Ankara istikametinde, köprü altında yakılan lastiklerden çıkan yoğun siyah duman otoyolu kaplayınca sürücüler adeta bir duvarla karşılaştı.