Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Anadolu Otoyolu Erenler mevkiinde köprü altında yakılan lastiklerin dumanı yolu kaplayınca, aralarında otobüslerin de bulunduğu 16 araç birbirine girdi. 4'ü ağır 13 kişinin yaralandığı facia anlarını tır sürücüsü "Gelen vurdu, giden vurdu!" dedi. Havadan görüntülenen kaza yeri, otoyolda uzun kuyruklar oluşturdu. İşte o korku dolu anlar ve kaza sonrası son durum...
Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Erenler geçişinde, ihmal ve dikkatsizlik az kalsın büyük bir felakete yol açıyordu. Alancuma mevkii Ankara istikametinde, köprü altında yakılan lastiklerden çıkan yoğun siyah duman otoyolu kaplayınca sürücüler adeta bir duvarla karşılaştı.
Görüş mesafesinin bir anda kaybolmasıyla 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza yerindeki ilk iddialara göre, otoyolun hemen altındaki köprüde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan lastikler havayı siyaha boyadı.
Dumanın rüzgarla birlikte yola yayılması üzerine Ankara yönüne giden sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.
