Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' bugün açılıyor

'ŞEHRE DEĞER KATACAK' Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas Millet Bahçesi insanların nefes aldığı güzel anılar biriktireceği alanlardan biri olmuş. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projelerinin ilklerindendir burası, buraya bir başlangıçta bir ortasında bir de bitiminde geldik. Kullanılan ağaçların cinsi, niteliği, ebatlarına baktığımızda sanki 10 yıllık bir park görüntüsü var şehre değer katacak. Pandemi sürecinde gördük ki; insanlar nefes alacağı, yürüyüş yapacağı yerler istiyorlar. Bu süreçte bu alanda çok anlamlı oldu" dedi.