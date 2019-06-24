Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

