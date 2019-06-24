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  3. 24 Haziran 2019 23:13

Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı "Millet Bahçesi" projesi kapsamında Anadolu’nun en büyük Millet Bahçesi Sivas’ta inşa ediliyor.

Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor.

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Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi. İhaleyi alan firmanın vakit kaybetmeden işe başladığı alanda şimdilerde altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

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Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

Bölgede hafriyat çalışmaları devam ederken birçok tesisin de temeli atıldı.

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Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Sivas'a yapılıyor

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

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