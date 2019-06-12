ANAR ve GENAR son anket sonuçlarını açıkladı !

ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi. İmamoğlu'nun tutarlığının olduğunu belirten Uslu "O cephede bir değişiklik yok. Fotofiniş ile önde bitirmesine neden olan stratejisini koruyor. diye konuştu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göne siyah ile beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu şöyle konuştu: "Arada staretejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeceliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var."

Uslu, AK Parti seçmenlerinin kendi adaylarını protesto etmek için sandığa gitmediğini söyleyerek şöyle devam etti: "Ye kampanya öncesindeki en büykü sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti'den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizlilerin kaçmasına neden oldu. AK Parti son 12 gün bu söylemdenden de uzaklaşacak. AKP baştan kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul'a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan çekilmesi bu stratejinin ürünü."