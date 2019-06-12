ANAR ve GENAR son anket sonuçlarını açıkladı !
ANAR ve GENAR anket şirketlerinin genel müdürleri, seçime 11 gün kala son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İki anket şirketi de Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan 1-2 puan önde olduğu belirtti.
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, bayramdan önce son yaptıkları ankette İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın birkaç puan önünde olduğunu söyledi. AK Parti ile çalışan GENAR Genel Müdürü İhsan Aktaş ise "Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde" diye konuştu.
ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.
ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi. İmamoğlu'nun tutarlığının olduğunu belirten Uslu "O cephede bir değişiklik yok. Fotofiniş ile önde bitirmesine neden olan stratejisini koruyor. diye konuştu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göne siyah ile beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu şöyle konuştu: "Arada staretejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeceliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var."
Uslu, AK Parti seçmenlerinin kendi adaylarını protesto etmek için sandığa gitmediğini söyleyerek şöyle devam etti: "Ye kampanya öncesindeki en büykü sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti'den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizlilerin kaçmasına neden oldu. AK Parti son 12 gün bu söylemdenden de uzaklaşacak. AKP baştan kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul'a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan çekilmesi bu stratejinin ürünü."
Uslu şunları söyledi: "Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım'ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasınaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul'da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terketti."