Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.