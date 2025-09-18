Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olay görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Ana yolun sağ şeridine yüzükoyun yatan bir kişi yolda sürünerek ilerledi...
Kaynak: DHA
Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi. (DHA)
