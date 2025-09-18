  1. Anasayfa
  4. Millet deliye, biz akıllıya hasretiz! Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olay görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Ana yolun sağ şeridine yüzükoyun yatan bir kişi yolda sürünerek ilerledi...

Kaynak: DHA
Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi - Resim: 1

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi - Resim: 2

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi. (DHA)

Anayola çıkıp sağ şeritte sürüne sürüne ilerledi - Resim: 3
