Aniden bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti

Antalya'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Yollarda su birikintileri oluşurken, bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve panolar savruldu.

Kaynak: DHA
Kent merkezinde gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, saat 17.00 sıralarında yerini sağanak ve doluya bıraktı. Aniden bastıran yağış hayatı felç ederken, kentte kısa süreli dolu da görüldü. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. 

Bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunmaya, bazıları ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. 

Yağışla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, yol kenarlarındaki levhalar sürüklendi. 

Kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ağaçlar ile işletmelerin tenteleri devrildi, masa ve sandalyeler savruldu.

