Aniden bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti

Kent merkezinde gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, saat 17.00 sıralarında yerini sağanak ve doluya bıraktı. Aniden bastıran yağış hayatı felç ederken, kentte kısa süreli dolu da görüldü. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.