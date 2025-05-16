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  4. Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç!

Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Hayat felç oldu, evler, yollar, araçlar suların altında kaldı...

Kaynak: DHA / İHA
Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü - Resim: 1

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti.

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Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü - Resim: 2

Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü.

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Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü - Resim: 3

Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü - Resim: 4

İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

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