Aniden bastıran sağanak yağış bir şehrimizi sulara gömdü
Osmaniye'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Hayat felç oldu, evler, yollar, araçlar suların altında kaldı...
Kaynak: DHA / İHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti.
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Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü.
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Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
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İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı.
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