Aniden bastıran yağış sonrası İstanbul'un burnunun dibindeki 2 şehir sular altında
Meteoroloji'nin günlerdir "geliyor" diyerek uyardığı yeni sağanak yağış dalgası Edirne üzerinden yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'de etkili olan sağanak nedeniyle, caddeler suyla kaplandı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: DHA / İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne ve Kırklareli'de gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı.
Edirne'de sağanak yağış, il merkezi, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde etkili oldu.
İl merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. S
ürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı.
